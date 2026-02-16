Luxemburg: Ladendiebstahl, Handtaschendiebstahl, Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet am heutigen Rosenmontag verschiedene Diebstahlsdelikte an unterschiedlichen Orten in Luxemburg in den letzten Tagen.

Gegen Mitternacht vom 13.2. auf den 14.2.2026 wurde der Polizei ein Handtaschendiebstahl in einem Lokal in der Avenue de la Porte-Neuve in Luxemburg-Stadt gemeldet. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung sowie weiterer Ermittlungen konnte ein verdächtiger Täter ermittelt und gestellt werden.

Bei ihm wurde diverses Diebesgut gefunden, darunter ein Mobiltelefon, welches bei einem bereits zuvor gemeldeten Diebstahl gestohlen worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige festgenommen und das Diebesgut den Opfern zurückerstattet.

Am frühen Nachmittag des 14.2. wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Schuhladen in Wemperhardt gemeldet. Dabei wurde der mutmaßliche Täter vor Ort seitens des Sicherheitspersonals des Einkaufzentrums zurückgehalten. Im Laufe der weiteren Untersuchungen durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Verdächtige wohl mit weiteren Ladendiebstählen (Schuhe, Alkohol, Handtaschen) in Verbindung gebracht werden konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 15.2. in ein Fahrzeug in der Route de Dudelange in Bettembourg, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannter Täter durch Aufbrechen der Fahrzeugtür ins Innere gelangte.

Ebenfalls am Nachmittag des gleichen Tages wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem sich ersten Informationen nach ein Täter Zugang zum Inneren verschaffte und u.a. Kleingeld entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)