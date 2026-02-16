RLP: „Weithin sichtbare Rauchsäule“ — Atemschutz löscht Brand in Parkhaus

PRIMASENS. Ein brennendes Auto im Parkhaus hat die Feuerwehr in der Pfalz beschäftigt. Wegen des Feuers seien am Sonntag zahlreiche Notrufe bei den Rettungskräften in Pirmasens eingegangen, teilte die Stadtverwaltung mit.

«Über der zentralen Innenstadt war eine weithin sichtbare Rauchsäule zu sehen. Schwarzer dichter Rauch drang aus dem weitläufigen Gebäudekomplex.» Die Feuerwehr habe das Parkhaus nur mit Atemschutz betreten können, das Fahrzeug stand in Flammen. Das Feuer drohte, auf ein weiteres Auto überzugreifen, jedoch konnten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle bringen. Dabei wurde Schaum eingesetzt, um den brennenden Kraftstoff zu löschen. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz der 41 Rettungskräfte demnach beendet. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Schaden wird auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. (Quelle: dpa)