Friedliche Stimmung: Positive Polizeibilanz zu Karnevalsumzügen in und um Wittlich

WITTLICH. Am 15.2.2026 begleiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren und den Ordnungsämtern die sonntäglichen Fastnachtsumzüge an diesem Karnevalswochenende.

So zeigten die Beamtinnen und Beamten polizeiliche Präsenz in Hetzerath, Bruch, Burg, Platten und der Stadt Wittlich. Die Sicherheitskonzepte und Absperrungen funktionierten.

Insgesamt feierten an diesem Sonntag mehrere tausend Menschen bei kühlen Temperaturen die Umzüge. Es wurde eine ausgelassene und friedliche Stimmung festgestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)