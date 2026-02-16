Sieben Verletzte bei Glätte-Unfällen im Norden von RLP — sechs PKWs beteiligt

RENGSDORF. Am Sonntag, 15.2.2026, ereigneten sich um 19.50 Uhr insgesamt sechs Verkehrsunfälle auf der B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf. Nach dem Passieren des Landschaftstunnels Rengsdorf gerieten nacheinander insgesamt sechs PKWs auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallten ineinander bzw. in Schutzplanken.

Sieben Personen wurden leichtverletzt, sechs nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn konnten die Einsatzkräfte teilweise erst nach Räumen der Fahrbahn durch den Winterdienst der Straßenmeisterei an die Unfallstelle gelangen.

Im Einsatz waren neben den Polizei Straßenhaus und Neuwied die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rengsdorf und Rettungswagen. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt bis 23.05 Uhr.

Um 21.55 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Rengsdorf gemeldet. Ein unbekannter PKW befuhr die Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Neuwied. Möglicherweise wollte der unbekannte Fahrzeugführer die Vollsperrung der B256 umgehen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu dem Falschfahrer der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)