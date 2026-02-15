Angriff auf Handwerker-Transporter! Unbekannte wollen weißen Sprinter knacken

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 09. Februar 2026 bis zum 11. Februar 2026, 08:00 Uhr, versucht, einen weißen Transporter im Rennweg in Birkenfeld aufzubrechen. Ziel war offenbar ein dort abgestellter Mercedes Sprinter – doch der Einbruch misslang.

Hecktür im Fokus der Täter

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten, über die Hecktür in das Fahrzeug zu gelangen. Am Schloss der hinteren Fahrzeugtür wurden deutliche Beschädigungen festgestellt. Offenbar wurde massiv versucht, das Schloss gewaltsam zu öffnen.

Trotz der sichtbaren Einbruchsspuren gelang es den Tätern jedoch nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden oder das Schloss dem Angriff standhielt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rennwegs beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld entgegen.