Dreister Diebstahl: Wohnhaus geknackt – Porsche einfach mitgenommen!

Porsche-Diebstahl in Heimbach-Weis – Täter schlagen am Valentinsabend zu

Neuwied/Heimbach-Weis – Während viele Menschen am Samstagabend den Valentinstag verbrachten, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit von Hausbewohnern für einen dreisten Coup: Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr brachen Einbrecher in ein Wohnhaus im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis ein – und entwendeten dabei einen hochwertigen Porsche.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz kam es am 14. Februar 2026 zu einem Einbruchdiebstahl, bei dem ein grauer Porsche Macan gestohlen wurde. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Flucht mit Luxus-SUV – Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei mitteilt, werden nun dringend Zeugen gesucht. Insbesondere interessiert die Ermittler:

Wer hat im Bereich Heimbach-Weis im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wem ist ein grauer Porsche Macan aufgefallen, der möglicherweise auffällig bewegt wurde?

Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen rund um das betroffene Wohngebiet?

Der Kriminaldauerdienst Koblenz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0261-92156-390.

Luxusfahrzeuge im Visier?

Ob es sich um eine gezielte Tat handelte oder die Täter spontan zuschlugen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gerade hochwertige Fahrzeuge wie der Porsche Macan stehen immer wieder im Fokus organisierter Banden. Moderne Keyless-Systeme und gezielte Einbruchsmethoden spielen dabei häufig eine Rolle – hierzu machte die Polizei jedoch bislang keine weiteren Angaben.

Die Ermittlungen laufen