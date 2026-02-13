Trier: Schwerer Crash an den Kaiserthermen – Zwei Verletzte

TRIER – Am späten Freitagnachmittag ereignete sich im Trierer Verteilerkreis an den Kaiserthermen ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Gegen 17:10 Uhr kollidierten ein Pkw, der die Weimarer Allee befuhr, und ein Motorroller aus Richtung Olewig. Der Zusammenstoß ereignete sich im zentralen Kreuzungsbereich des Kreisels. Dies führte zu sofortigen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet.

Medizinische Versorgung und Zustand der Beteiligten

Bei dem Aufprall erlitt der 44-jährige Fahrer des Motorrollers schwere Verletzungen. Nach einer sofortigen Erstversorgung am Unfallort wurde er in ein lokales Krankenhaus eingeliefert. Laut ärztlichen Berichten befindet er sich in einem stabilen Zustand. Der 46-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ebenfalls medizinisch betreut.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rekonstruktion der Ampelphase zum Unfallzeitpunkt. Hierzu werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten Teilbereiche des Verteilerkreises für den Verkehr gesperrt werden.