Trier: Stadt sperrt Uferradwege

TRIER – Aufgrund der starken Niederschläge führt die Mosel derzeit Hochwasser, die Vorhersagen gehen davon aus, dass der Pegel über die kommenden Tage bis knapp über sieben Meter steigen könnte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes StadtRaum Trier haben daher die Uferwege gesperrt, die bei einem Pegel ab 7 bis 7,50 Meter betroffen sind. Dies sind zum einen der Fuß- und Radweg auf der westlichen Uferseite auf der ganzen Länge zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Pfalzel.

Der Moselradweg Ost ist vom St.-Barbara-Ufer bis Zurlauben gesperrt, inklusive der Schiffsanlegestelle. Die Umleitung verläuft über den Fuß- und Radweg entlang der Uferstraße am rechten Moselufer. Die aktuellen Sperrungen und Umleitungen sind im Geoportal eingezeichnet und werden dort auch aktualisiert.