Trier: Messer und geladene Pistole dabei — Prozess wegen räuberischen Diebstahls

TRIER. Am 26. Februar 2026 beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess u.a. wegen räuberischen Diebstahls.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 32-jährigen Angeklagten zur Last, sich im November 2025 in die Räumlichkeiten eines Supermarktes in Trier begeben zu haben, um dort Gegenstände mit einem einstelligen Gesamtwert zu entwenden. Hierbei habe er ein Messer bei sich geführt. Ein Mitarbeiter des Supermarktes habe die Tat bemerkt, sei dem Angeklagten gefolgt und anschließend von ihm bedroht worden, als der Angeklagte von herbeigerufenen Einsatzkräften festgenommen worden sei.

Zudem soll der Angeklagte im Dezember 2025 aus einem Elektrofachmarkt in Trier ein Mobiltelefon im Wert von knapp 100,- Euro entwendet haben. Hierbei soll er ein Messer sowie eine geladene Pistole bei sich geführt haben. Als die Diebstahlsicherung beim Verlassen ausgelöst habe, habe ein Mitarbeiter den Angeklagten kontrollieren wollen, der sich jedoch zunächst entfernt habe. Als der Angeklagte sich dann doch habe kontrollieren lassen, habe der Mitarbeiter das Mobiltelefon gesehen, der Angeklagte sei jedoch erneut geflüchtet.

Der Mitarbeiter habe ihn auf seiner Flucht einholen können und ihn anschließend festgehalten, wogegen er sich gewehrt habe. So habe der Mann – letztlich erfolglos – versucht, an die von ihm mitgeführte Pistole zu gelangen.

Der Angeklagte ist mehrfach einschlägig vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)