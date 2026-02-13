Region: Elf neue Metallbauerfachkräfte bestehen Gesellenprüfungen erfolgreich

PRÜM. Das Metallbauerhandwerk freut sich über elf neue Fachkräfte. Ende Januar wurde es für die Auszubildenden ernst: An zwei Tagen stellten sie im Prümer Berufsbildungszentrum (Bebiz) vor dem Prüfungsausschuss der Metall-Innung Westeifel ihr Können unter Beweis.

Dreieinhalb Jahre Ausbildung lagen hinter ihnen – jetzt haben sie es geschafft und dürfen sich offiziell Gesellen nennen. Die Prüfung fand dieses Jahr für die Metall-Innung Westeifel und für die Metallbauer- und Feinwerkmechaniker-Innung Bernkastel-Wittlich zentral in Prüm statt.

Derzeit werden im Bereich der beiden Innungen über vierzig Metallbauer ausgebildet. „Es dürfen gerne noch viel mehr werden“, hofft Mario Arens. Infos zur Ausbildung gibt es bei der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region auf http://www.karriere-handwerk.net und bei http://www.lets-play-metal.de. (Quelle: Metall-Innung Westeifel)