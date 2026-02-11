ADAC-Rettungshubschrauber flogen 2025 etwas weniger Einsätze in RLP

Im Notfall zählt jede Minute. Dann ist mitunter auch Hilfe aus der Luft gefragt. Wie oft rückten die Rettungshubschrauber des ADAC in Rheinland-Pfalz aus?

MAINZ. Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr zu 7.786 Einsätzen in Rheinland-Pfalz geflogen. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 7.907 Einsätze, wie der Automobil-Club in Neustadt mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von etwa 1,5 Prozent.

Nur in Bayern flog die ADAC-Luftrettung (11.742) mehr Einsätze. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt fünf Stationen.

Auch deutschlandweit weniger Einsätze

Bundesweit war die ADAC-Luftrettung nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr bei 48.908 Einsätzen unterwegs. Das bedeutet ebenfalls einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2024 (49.048). Im Schnitt wurden die ADAC-Rettungshubschrauber zu 134 Notfällen täglich alarmiert.

Der ADAC betreibt eine der beiden großen Luftrettungsorganisationen in Deutschland. Daneben steht die DRF Luftrettung, deren Helikopter im vergangenen Jahr zu 36.407 Einsätzen abhoben. (Quelle: dpa)