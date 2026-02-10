Hunsrück: Dhronecken und Hochscheid als Schwerpunktgemeinden anerkannt

WITTLICH – Für das Programmjahr 2026 hat Innenminister Michael Ebling mit Dhronecken und Hochscheid insgesamt 17 Gemeinden in Rheinland-Pfalz als neue Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung für einen Zeitraum von acht Jahren anerkannt.

Landesweit profitieren damit nun 173 Dörfer von besonderen Fördermöglichkeiten zur Stärkung ihrer Ortskerne, zur Weiterentwicklung des Dorflebens und zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität vor Ort.

Die Anerkennungsurkunden wurden von Innenminister Ebling am 30. Januar 2026 in einer Feierstunde im ZDF-Konferenzzentrum in Mainz an die Ortsbürgermeister von Dhronecken und Hochscheid übergeben.

In beiden neu anerkannten Schwerpunktgemeinden wurden die Bürgerinnen und Bürger, im Rahmen des kreisweiten Projektes Zukunfts-Check Dorf, frühzeitig in die Entwicklung ihres Dorfes einbezogen. Dabei wurden Stärken und Schwächen herausgearbeitet und Zukunftsideen gesammelt. Diese flossen in die Dorferneuerungskonzepte ein, die Ziele und Maßnahmen für die kommenden Jahre festlegen und zugleich die Projekte benennen, die vorrangig gefördert werden sollen.

Als Schwerpunktgemeinden erhalten die neu aufgenommenen Kommunen Zugang zu erweiterten Förder- und Unterstützungsinstrumenten der Dorferneuerung. Ein zentrales Element ist die Prozessbegleitung, die ausschließlich Schwerpunktgemeinden zur Verfügung steht und gezielt das kommunale Ehrenamt unterstützt.

Mit einer Förderung von bis zu 20.000 Euro erhalten die Schwerpunktgemeinden fachliche und organisatorische Unterstützung bei der Umsetzung der im Dorferneuerungskonzept verankerten Maßnahmen. Die Prozessbegleitung hilft, Projekte zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und Akteure vor Ort zu vernetzen.