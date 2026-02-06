Trier: Erfolgreicher Abschluss bei Westnetz – Neun Azubis starten ihre Karriere

Trier. Für neun junge Fachkräfte beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Sie haben ihre Ausbildung beim Verteilnetzbetreiber Westnetz erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer feierlichen Freisprechung erhielten die Absolventinnen und Absolventen am Standort Trier ihre Ausbildungszeugnisse.

Erfolgreicher Abschluss bei Westnetz in Trier

Die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik sowie zum Industriekaufmann wurde von allen Teilnehmenden erfolgreich bestanden. Die Zeugnisse überreichten unter anderem die stellvertretende Personalleiterin Stefanie Conrad, der Leiter des Regionalzentrums Trier Jürgen Stoffel sowie Ausbildungsleiter Andreas Roth – im Beisein der Ausbilder und zahlreicher Gratulanten.

In ihrer Ansprache betonte Stefanie Conrad die Bedeutung einer hochwertigen Ausbildung:

Westnetz lege großen Wert auf eine moderne, praxisnahe Ausbildung, die neben Fachwissen auch Teamgeist, Engagement und Freude an der Arbeit vermittle. Ziel sei es, jungen Menschen nicht nur einen erfolgreichen Abschluss, sondern auch echte Perspektiven für ihre berufliche Zukunft in der Region zu bieten.

Internationale Ausbildung als Erfolgsmodell

Besonders hervorzuheben: Erstmals haben zwei spanische Auszubildende ihre Ausbildung bei Westnetz in Trier erfolgreich abgeschlossen. Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit mit dem Projekt Bridge for Mobility, das junge Fachkräfte aus Spanien nach Mitteleuropa vermittelt.

Ausbildungsleiter Andreas Roth sprach von einer großen Bereicherung für das Unternehmen. Das Projekt zeige eindrucksvoll, wie internationale Ausbildungsprogramme einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten und gleichzeitig jungen Menschen neue Chancen eröffnen können.

Lob von IHK, Schule und Interessenvertretungen

Auch von externer Seite gab es Anerkennung:

Die Industrie- und Handelskammer Trier lobte die seit Jahrzehnten hohe Ausbildungsqualität bei Westnetz. Glückwünsche kamen zudem von der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik Trier, dem Betriebsrat sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Das sind die Absolventen

Erfolgreich abgeschlossen haben die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik:

Abdelhak Aidy El Achab, Tillmann Braun, Ahmed Carrera Chamorro, Vincent Elbert, Marc Fernandez, Bahaa Shahin, Mohammad Sido und Fabian Thomm.

Die Ausbildung zum Industriekaufmann bestand:

Kilian Felten.

Ausbildung 2026: Westnetz sucht Nachwuchs

Aktuell bildet Westnetz 55 junge Menschen am Standort Trier aus.

Eine Bewerbung für das Ausbildungsjahr 2026 mit Start zum 1. August 2026 ist weiterhin möglich.