Angriff auf Schulweg: Aggressiver Mann reißt Schulkind zu Boden

KAISERLAUTERN – Ein Unbekannter hat in Kaiserslautern ein Schulkind angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, riss der Mann den elfjährigen Jungen am Schulrucksack zu Boden und griff ihn an. Zwei Freunde des Jungen holten einen Passanten zu Hilfe, der Täter entfernte sich daraufhin noch vor Eintreffen der Polizei. Die Suche nach ihm blieb zunächst erfolglos.

Der Mann soll aggressiv reagiert und geschrien haben, als die Kinder auf dem Weg zur Schule an ihm vorbeiliefen und ihn grüßten. Er habe sie daraufhin verfolgt und sei dann gewalttätig geworden. Das Kind sei leicht verletzt worden.

Von dem Mann, der das Kind angriff und verletzte, liegt jetzt laut Polizei eine Personenbeschreibung vor. Demnach dürfte der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und von magerer Statur. Er habe kurze, dunkle Haare und einen leichten Bart. Der Mann habe ungepflegt gewirkt. Er sei mit einem rot/orangefarbenen Kapuzenpullover und einer Jogginghose bekleidet gewesen. Außerdem soll er schwarze Sneakers, Schuhe der Marke Puma mit weißem Emblem, getragen haben.