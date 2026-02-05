„HydroZwilling“: 3D-Simulation macht Hochwasserschutz für Bürger greifbar

Seit der Ahrflut 2021 ist die Vorsorge gegen Starkregen ein großes Thema. Ein neues Portal zeigt, worauf die Menschen in Rheinland-Pfalz sich einstellen müssen - auch am eigenen Wohnhaus.

MAINZ. Welche möglichen Folgen Starkregen beispielsweise für das eigene Wohnhaus oder den Arbeitsplatz hat, können Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer bald interaktiv durchspielen. Möglich macht es das Internetangebot «HydroZwilling», das dreidimensionale Darstellungen bietet und ab Freitag öffentlich zugänglich ist.

Interessierte können etwa eine Adresse eingeben und konkret schauen, wo und wie Wasser voraussichtlich abfließen oder sich stauen würde. Nutzer können zwischen Starkregen-Szenarien von unterschiedlicher Intensität und Länge wählen, die dann durchgerechnet und visualisiert werden. Das wiederum kann Menschen helfen, die eigene Hochwasservorsorge zu optimieren. Die Kommunen im Land haben bereits seit Dezember 2025 Zugriff auf das Portal, das sie etwa bei der Bauplanung, der Krisenvorsorge und Einsatzplanung unterstützen kann. (Quelle: dpa)