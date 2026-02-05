Eigenanteil von Pflegeheim-Bewohnern in RLP steigt und steigt — Das sind die Zahlen

EISENBERG. Auch im vergangenen Jahr ist in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen, die im Pflegeheim leben, laut einer aktuellen Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) weiter angewachsen. Die pflegebedingten Zuzahlungen stiegen Ende 2025 auf 2.653 Euro.

Trotz der Einführung von Zuschlägen zur Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen liegt die durchschnittliche Gesamtbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner infolge der steigenden Preise inzwischen wieder über dem Niveau des Jahres 2021, also vor der Einführung der Zuschläge durch die Politik. Eine Prognose des WIdO zur weiteren Entwicklung offenbart, dass die Anhebung der Zuschläge und die Dynamisierung der Leistungssätze den Trend zu immer höheren finanziellen Belastungen nicht bremsen können.

Die aktuellen Daten zeigen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in Rheinland-Pfalz Ende des Jahres 2025 von der Pflegeversicherung 718 Euro pro Monat für ihre pflegebedingten Eigenanteile in Form der nach Wohndauer gestaffelten Zuschläge erstattet bekamen. Durchschnittlich 875 Euro mussten sie selbst für die Pflege zuzahlen, hinzu kamen im Schnitt 1.238 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 540 Euro für Investitionskosten. Daraus ergibt sich die Gesamtbelastung von 2.653 Euro pro Monat für 2025. Sie liegt damit über dem Niveau vor der Einführung der nach Wohndauer gestaffelten Zuschläge zur Entlastung, die seit dem 1. Januar 2022 greifen.

Die Gesamtkosten für einen Heimplatz lagen in Rheinland-Pfalz Ende 2025 im Mittel bei 4.855 Euro. Von diesem Gesamtbetrag zahlte die Pflegekasse im Durchschnitt 2.202 Euro. Bei den Pflegebedürftigen mit langer Wohndauer haben die Zuschläge laut der Auswertung durchaus für eine deutliche Entlastung gesorgt. So hatten Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Wohndauer von mehr als drei Jahren im Jahr 2025 eine Gesamtbelastung von reduzierten 2.176 Euro zu tragen.

„Es sind leider immer höhere Eigenanteilen feststellbar. Die Dynamik ist ungebrochen. So fiel die durchschnittliche finanzielle Belastung der Bewohnerinnen und Bewohner im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz mit 1.904 Euro noch rund 750 Euro niedriger aus als heute“, sagt Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Mit Beginn des Jahres 2025 stiegen bundesweit einheitlich auch die allgemeinen Leistungssätze der Pflegeversicherung: Statt beispielsweise bisher 1.775 Euro pro Monat bei Pflegegrad 4 gibt es dann 1.855 Euro (plus 4,5 Prozent). „Die Kosten für die Pflege im Heim steigen aufgrund höherer Lohnkosten infolge der Verpflichtung der Einrichtungen zur tariflichen Bezahlung ihrer Beschäftigten und den inflationsbedingten Tarifsteigerungen kontinuierlich“, erläutert Niemeyer.

Es werden nachhaltige Lösungen zur Begrenzung der steigenden Eigenanteile und zur finanziellen Entlastung der Betroffenen benötigt werden. „So ist die Herausnahme der Ausbildungskosten aus den Eigenanteilen eine Maßnahme, die aus AOK-Sicht schnell Abhilfe schafft. Die Pflegeheimbewohnenden würden sofort um etwa eine Milliarde Euro entlastet.“ Auch ist nicht einleuchtend, warum die Kosten für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe eigentlich bei den Pflegebedürftigen abgeladen werden, statt sie aus Steuermitteln zu finanzieren. Neben dem Bund sind gleichsam die Länder gefordert, ihren Teil zur Entlastung beizutragen: Die Investitionskosten der Pflegeheime sollten nicht mehr weiter den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden. Sie müssen stattdessen als Teil der Daseinsvorsorge vollständig von den Ländern getragen werden, als weiterer Baustein zu einer wirksamen Entlastung der Betroffenen. (Quelle: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland)