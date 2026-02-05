Fünf Millionen Euro für Kita-Platzausbau – auch für Kitas in Trier-Saarburg

MAINZ. „Unter dem Motto ,Kleine Füße, große Pläne‘ gehen wir heute weitere Schritte für mehr Verlässlichkeit für Kinder, Eltern und Fachkräfte: Mit mehr als 5,1 Millionen Euro unterstützen wir, dass rund 620 neue Kita-Plätze in Rheinland-Pfalz entstehen. Gemeinsam mit den Kommunen schaffen wir damit gute Perspektiven für unsere Kitas: mehr Plätze, mehr Fachkräfte, hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung“, so Bildungsminister Sven Teuber.

Die Bescheide gehen den Antragstellern in den kommenden Tagen zu. Die Mittel stammen aus der regelmäßigen Investitionskostenförderung des Landes. „Im aktuellen Doppelhaushalt investiert Rheinland-Pfalz erstmals mehr als eine Milliarde Euro in frühkindliche Bildung“, sagte Teuber. „Das ist gut und richtig so – denn Familien brauchen Verlässlichkeit in der Kita-Betreuung und die Kinder brauchen früh die Chance auf Bildung.“

Das Wachstum der Kita-Landschaft in ganz Rheinland-Pfalz ist schon jetzt beachtlich: Seit 2006 gibt es in Rheinland-Pfalz über 20 Prozent mehr Plätze und fast doppelt so viel pädagogisches Personal. Die Kommunen und Träger hätten erhebliche Anstrengungen unternommen, um Bedarfe zu decken und das Angebot zu erweitern, würdigte Teuber den großen Einsatz auf kommunaler Ebene. Wenngleich Kita eine kommunale Aufgabe ist, so sei Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Neben Investitionen in Gebäude unterstützt das Land deshalb auch bei der Personalgewinnung. „Unsere Kampagne ‚Werde Erzieherin oder Erzieher‘ wird in diesen Tagen drei Jahre alt. Die berufsbegleitende Ausbildung haben wir vor sechs Jahren eingeführt und dauerhaft etabliert. Das zeigt Wirkung: Die Zahl der Auszubildenden steigt. Dazu schafft das Land eine neue Ausbildungsform: die sozialpädagogische Assistenz – eine dreijährige, praxisintegrierte und bezahlte Ausbildung, möglich mit einem Schulabschluss ab Klasse 9. Wir sind auf einem guten Weg, den wir mit Entschlossenheit, Geschlossenheit und gleichzeitig auch noch Geduld mit klarem Ziel weitergehen.“

