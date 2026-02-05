Nach tödlicher Zug-Attacke: Schweitzer fordert nach Attacke im Zug mehr Zivilcourage

MAINZ. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsident Alexander Schweitzer deutliche Worte gefunden. Es gehe nicht nur um mehr Sicherheitstechnik oder Personal – sondern auch um ein gesellschaftliches Problem. Viele Menschen würden heute eher ihr Smartphone zücken, als einzugreifen oder Hilfe zu holen.

„Zivilcourage geht uns alle an“

Im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix sagte Schweitzer: „Zivilcourage ist nichts, was wir an Zugbegleiter delegieren können – da sind wir alle gefordert.“ Berichte darüber, dass Fahrgäste Vorfälle filmen, statt andere zu alarmieren, seien alarmierend. „Dann haben wir tatsächlich auch ein gesellschaftliches Thema“, so der SPD-Politiker.

Tödliche Gewalt bei Ticketkontrolle

Hintergrund der Debatte ist der tödliche Vorfall in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz. Ein 36-jähriger Bahnmitarbeiter war bei einer Ticketkontrolle von einem Fahrgast ohne gültigen Fahrschein angegriffen worden. Der Zugbegleiter verlor das Bewusstsein und starb später im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter, ein 26 Jahre alter griechischer Staatsbürger, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Polizei, Bodycams und Videoüberwachung

Als Konsequenz aus der Tat fordert Schweitzer konkrete Maßnahmen. Dazu zählt eine stärkere Präsenz der Bundespolizei an Bahnhöfen. Auch der Einsatz von Bodycams müsse künftig zum Standard werden, ebenso wie Videoüberwachung dort, wo sie rechtlich möglich ist.

„Das kann helfen“, betonte der Ministerpräsident. Zudem müsse die Zahl der Zugbegleiter erhöht werden, um Personal nicht allein zu lassen.

Bund und Länder sollen Finanzierung klären

Schweitzer erneuerte seine Forderung nach einer Sonderverkehrsministerkonferenz, an der auch der Bundesinnenminister teilnehmen soll. Ziel sei es, gemeinsam mit dem Bund Lösungen für mehr Schutz und Sicherheit zu entwickeln – und vor allem zu klären, wer die Kosten trägt.

„Wir werden nicht nur reden müssen, sondern auch Lösungen finden“, sagte Schweitzer. „Und Lösungen müssen dann auch bezahlt werden.“

Debatte trifft einen wunden Punkt

Der Fall hat bundesweit Entsetzen ausgelöst und eine Diskussion über Gewalt im öffentlichen Raum neu entfacht. Neben technischen und personellen Maßnahmen rückt nun auch die Frage in den Fokus: Wie viel Zivilcourage gibt es noch im Alltag – und wie viel Verantwortung tragen Mitreisende?