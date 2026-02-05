Schwerer Unfall auf Bundesstraße: PKW donnert gegen Hauswand — Fahrer reanimiert

ST. GOAR. Am gestrigen Mittwoch ereignete sich gegen 9.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B9 in der Ortslage Sankt Goar. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand und einem Geländer.

Der Fahrer wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an. Die B9 bleibt in der Ortslage St. Goar bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)