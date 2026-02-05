176 statt 90 km/h: Suff-Fahrten, Einbrüche und Randalierer in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale u.a. Einbrüche und Trunkenheitsfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 4.2.2026 wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Koetschette gemeldet, bei dem einer der implizierten Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Untersuchungen konnte der Tatverdächtigen kurze Zeit später ermittelt und angetroffen werden. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, verweigerte allerdings den Alkoholtest. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt und Unfallprotokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 5.2.2026 wurde eine Polizeistreife auf der A4 in Richtung Esch-sur-Alzette auf ein Fahrzeug aufmerksam, das zunächst mit 209 km/h statt der erlaubten 130 km/h und schließlich mit 176 km/h statt der dort erlaubten 90 km/h über die Autobahn fuhr. Der Fahrer wurde gestoppt und sein Führerschein eingezogen.

Am Abend des 4.2.2026 wurde ein offensichtlich alkoholisierter Mann in einem Bus in Luxembourg-Kirchberg gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Mann antreffen. Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustands wurde er zwecks Ausnüchterung nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest untergebracht.

Am selben Abend wurde ein Mann gemeldet, der in der Fußgängerzone in Ettelbrück Passanten belästigen würde. Eine Polizeistreife konnte den offensichtlich alkoholisierten Mann vor Ort antreffen, der den Beamten gegenüber Beleidigungen äußerte. Aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am späten Nachmittag des 4.2.2026 in ein Einfamilienhaus in Septfontaines, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über ein Fenster Zugang zum Innern verschafften und dieses durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 4.2.2026 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Theodore Eberhard in Luxembourg-Belair gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter ins Innere gelangten und dieses durchwühlten.

In allen Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)