Kriminologe: Angriff in Zug „völlig unübliche Eskalation“ — Zweifel an härteren Strafen

HANNOVER/LANDSTUHL. Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz lässt sich nach Einschätzung eines Kriminologen rational nicht erklären. «Das, was wir hier haben, ist eine völlig unübliche Eskalation einer Fahrkartenkontrolle».
Dies sagte Tobias Kulhanek von der Leibniz Universität Hannover der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Sie sei von außen betrachtet nicht nachvollziehbar, so etwas komme selten vor. Derartige Eskalationen gingen häufig auf psychisch auffällige Täter zurück. Spekulativ denkbar sei etwa eine paranoide Schizophrenie, Betroffene sähen dann mitunter plötzlich beispielsweise nicht mehr einen Zugbegleiter vor sich, sondern den Teufel, den sie glaubten, angreifen zu müssen. Ob das hier so gewesen sei, sei natürlich völlig unklar.
Faustschläge nach Ticketkontrolle
In einem Regionalexpress hatte kurz nach Verlassen des Bahnhofs Landstuhl im Kreis Kaiserslautern ein Fahrgast nach einer Ticketkontrolle den Zugbegleiter angegriffen, ihn mit schweren Faustschlägen gegen den Kopf schwer verletzt. Keine zwei Tage später starb der 36-Jährige, der in Ludwigshafen zu Hause war, im Krankenhaus im saarländischen Homburg. Der mutmaßliche Täter ist ein 26-jähriger Grieche ohne Wohnsitz in Deutschland.
Dass der mutmaßliche Täter mit dem Angriff entkommen wollte, um einer Strafe für das Schwarzfahren zu entgehen, glaubt Kulhanek eher nicht. Dafür handele es sich um ein zu harmloses, fast schon alltägliches Vergehen, das nicht die ganz großen Konsequenzen habe. Eine solche Erklärung käme eher in Betracht, wenn der Zugbegleiter weggeschubst worden wäre.
In der Kriminologie gebe es etwa die Halt- und Bindungstheorien. Sie beschrieben grob gesagt, warum sich die meisten Menschen sozial konform verhielten. Davon ausgehend werde versucht, auf Ausnahmen zu schließen, bei denen Menschen genau das nicht täten, sondern austickten oder eskalierten. Bei manchen Menschen könne ein Funken eine Spirale in Gang setzen, erklärte Kulhanek. Wut, die bereits in dem Menschen sei, könne sich Bahn brechen. «Dann kann eine Schubserei im Blutrausch enden», sagte Kulhanek.
Mehr Sicherheitsmaßnahmen würden solche Tat nicht verhindern
Dass es bei dem Fall in dem Regionalzug aus einer eher nichtigen Situation heraus zu solch einer massiven Gewalttat kam, spricht Kulhanek zufolge auch nicht unbedingt dafür, dass der Täter betrunken war. Theoretisch denkbar sei Drogenkonsum, der Wahnvorstellungen auslösen könne. Das müsse letztlich ein Psychiater beleuchten.
Für den Kriminologen ist klar, dass solche Taten mit mehr Sicherheitsmaßnahmen nicht zu verhindern sind. «Wie sollten die auch aussehen?», fragte er. Es könne schlicht nicht in jedem Zugwaggon in Deutschland noch ein Sicherheitsbediensteter sein. Wenn etwa Gewerkschaften nun mehr Sicherheit für Beschäftigte forderten, könne er das nachvollziehen. «Es würde diese Tat aber nicht verhindern, diese Ehrlichkeit gehört auch in die Debatte.»
Bei der Vermeidung von Kriminalität gehe es darum, Gelegenheiten für Taten zu verringern. Auch das sei hier schwer, die Bahn könne nicht auf Ticketkontrollen verzichten. Dass härtere Strafen Täter abschrecken würden, glaubt Kulhanek ebenfalls nicht. 2017 seien zum Beispiel die Strafen für Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte schon einmal verschärft worden. «Zu weniger Taten hat das nicht geführt.» (Quelle: dpa)
Na so unüblich ist das nicht. Ich war vor ca einem halben Jahr gezwungen genau mit dem Zug regelmässig nach Homburg zum dortigen Klinikum zu fahren und hatte mich mehrfach bei der Bahn beschwert wegen agressiver Personen im Zug, die zb rauchten und offensichtlich sagen wir mal Migrationshintergrund hatten. Das ist der RE Trier Mannheim. Teilweise hatten auch welche keine Fahrkarte dabei, nur waren die Schaffner klug genug dann einfach weiterzugehen.
Im Prinzip fängt das schon an den Bahnhöfen an, zb in Trier Hbf wird überall geraucht, obwohl verboten. Würde man schon mal hier ein Nulltoleranzprinzip fahren dann würde gleich mal klargemacht, dass es keine Regelüberschreitungen gibt. Aber nichts.
Wäre mal interessant zu lesen, woher der täter kommt, bisher ist nur die Staatsbürgerschaft genannt, aber die wird ja heutzutage jedem hinterhergeschmissen.
Er ist schizophren und hat den Teufel gesehen. Freispruch, bitte!
Und schon schwebt wieder der Begriff der „Schuldunfähigkeit“ im Raum…
Ein Mensch, der nur seinem Beruf und seiner Verantwortung nachging, ist tot!
Jeder sollte sich das vor Augen führen ehe Entschuldigungen gesucht werden!