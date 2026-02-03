Trier: JAV von Westnetz spendet 1.650 Euro an Stiftung ATLANTIS

TRIER/IDESHEIM – In diesem Jahr macht die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von Westnetz am Standort Trier der Stiftung ATLANTIS aus Idesheim eine besondere Freude.

Sie sammelten für einen guten Zweck eine Summe in Höhe von 1.650 Euro. Die Initiative verdeutlicht die Solidarität und den Einsatz junger Nachwuchskräfte für soziale Projekte in der Region. Vertreterinnen und Vertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung haben den Spendenscheck an die Tierheimleiterin Ursula Hoyer überreicht.

„Die großzügige Spende der JAV bedeutet uns unglaublich viel – sie hilft uns unmittelbar dabei, unsere Tiere zu versorgen und unsere tägliche Arbeit fortzuführen. Es berührt mich sehr zu sehen, wie engagiert junge Menschen Verantwortung übernehmen“, sagte Ursula Hoyer bei der Übergabe.

Im Rahmen der letzten Betriebsversammlung ist den Westnetz-Mitarbeitenden die Stiftung Atlantis vorgestellt und eine Spendenbox aufgestellt worden. Durch die JAV mobilisiert, haben sich daraufhin zahlreiche Mitarbeitende mit einer Spende beteiligt. Diese Aktion hat zahlreiche Kolleginnen und Kollegen bewegt und einen spürbaren Gemeinschaftsgeist erzeugt.

Auch die JAV zeigte sich stolz über den gemeinsamen Erfolg. „Uns war wichtig, ein lokales Projekt zu unterstützen, das einen echten Unterschied macht. Nach der Vorstellung der Stiftung im Rahmen der Betriebsversammlung war für viele klar: Hier wollen wir helfen. Dass am Ende so eine hohe Summe zusammenkam, macht uns als JAV sehr stolz,“ sagte die Vorsitzende der JAV Trier Louisa Erz.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 engagiert sich die Stiftung ATLANTIS – Hilfe für Mensch, Tier und Umwelt mit Sitz in Idesheim konsequent für den Tierschutz und ein verantwortungsbewusstes Miteinander von Mensch und Tier. Die Stiftung koordiniert ein breites Spektrum an Hilfs- und Aufklärungsinitiativen und setzt damit kontinuierlich Impulse für mehr Achtsamkeit und Nachhaltigkeit in der Region.