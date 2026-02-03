Schmuck und Bargeld entwendet: Einbruch in Einfamilienhaus in Trassem

Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa/Symbolbild

TRASSEM. Am gestrigen Montag, zwischen 14 und 20,18 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg in Trassem ein.

Die Täter kletterten auf einen Balkon und verschafften sich gewaltsam über eine Balkontür Zutritt zum Gebäude. Nachdem sie das Haus nach Diebesgut durchsuchten und dabei Schmuck und Bargeld entwendeten, verließen sie das Gebäude über eine Kellertür.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0651/983 43390 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

