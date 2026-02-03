Luxemburg: Überfall, Einbrecher mit Messer und Pfefferspray, Promille-Fahrten

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag sowie die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale einen Einbruch in ein Einfamilienhaus, einen Überfall sowie zwei Trunkenheitsfahrten.

Am Morgen des 2.2.2026 wurde der Polizei gemeldet, dass sich mehrere Männer Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Route de Longwy in Petange verschafft hätten. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und stellte eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Im Hausinneren wurden schließlich fünf Männer angetroffen, die daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurden. Bei einem der Männer konnten mutmaßliches Diebesgut, ein Pfefferspray sowie Messer sichergestellt werden. Die Männer wurden zwecks weiterer Amtshandlungen auf ein Polizeikommissariat gebracht. Protokoll wurde erstellt und das Diebesgut wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückerstattet.

Am Nachmittag des 2.2. ereignete sich ein Überfall in Luxembourg-Bonnevoie, bei dem ersten Informationen zufolge zwei Frauen von zwei Tätern zunächst gestoßen wurden. Einer der Täter versuchte anschließend, das Mobiltelefon eines der Opfer aus der Hand zu entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Schließlich entwendeten die beiden Täter Bargeld aus den Jackentaschen der Opfer und ergriffen die Flucht. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Abend des 2.2. wurde der Polizei in der Route de Luxembourg in Dippach ein Fahrzeug gemeldet, das gegen eine Mauer verunfallte. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später vor Ort antreffen. Ein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 3.2.2026 wurde eine Polizeistreife in Sanem auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin umgehend gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)