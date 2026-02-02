Eifelkreis: Pkw auf Wanderparkplatz in Flammen – Polizei ermittelt

WAXWEILER – In der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag, 02.02.26, ereignete sich in Waxweiler ein schwerer Fahrzeugbrand.

Gegen 0:05 Uhr bemerkten Zeugen oder Anwohner das Feuer auf dem Wanderparkplatz nahe der L 12. Betroffen war ein roter PKW, der am Radweg aus Richtung Lünebach abgestellt war. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen der Fahrgastzelle trotz schnellen Eingreifens nicht mehr verhindern.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Die gute Nachricht der Einsatzkräfte: Es kam zu keinem Personenschaden. Dennoch ist die Bilanz für den Fahrzeughalter bitter. Am roten PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Spezialisten der Polizei untersuchen nun das Wrack, um den Hergang des Feuers lückenlos zu rekonstruieren.

Polizei Prüm bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Zur Aufklärung der Tat ist die Polizeiinspektion Prüm auf sachdienliche Hinweise angewiesen. Personen, die im Zeitraum um Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen am Wanderparkplatz gemacht haben, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Hinweise werden telefonisch unter 06551-9420 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.