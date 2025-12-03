„Saarlandtrend“: AfD erreicht neuen Höchstwert — nur knapp hinter CDU

Die SPD bleibt laut Umfrage stärkste Kraft im Saarland vor der CDU, doch die AfD rückt näher heran. Welche Parteien kämen noch in den Landtag?

Das Thema Migration beschäftigt auch den Landtag im Saarland. Foto: Oliver Dietze / dpa / Archiv

SAARBRÜCKEN. Knapp eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl im Saarland hat die AfD nach einer Umfrage einen neuen Höchstwert erreicht. Laut dem aktuellen «Saarlandtrend» des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR) käme die Partei bei einer Landtagswahl auf 23 Prozent der Stimmen. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als bei der letzten Erhebung im April.

Die AfD liegt demnach nur knapp hinter der CDU, die auf 25 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) kommt. Die SPD bleibt der Umfrage zufolge mit 27 Prozent weiter stärkste Kraft im Land, büßt aber drei Prozentpunkte ein. Die Grünen und Die Linke, die derzeit nicht im Landtag vertreten sind, würden mit jeweils sieben Prozent den Sprung ins Landesparlament schaffen. Das BSW (3 Prozent) würde an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat nach der Umfrage mit 56 Prozent Zustimmung immer noch mit Abstand den besten Wert unter den saarländischen Landeschefs der im Bundestag vertretenen Parteien. Mit der Arbeit ihres schärfsten Konkurrenten, dem Saar-CDU-Chef Stephan Toscani, sind weiterhin 34 Prozent zufrieden.

SPD und CDU verlieren im Vergleich zur Landtagswahl 2022

Klare Ambitionen, ihre Partei als Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkampf 2027 zu führen, haben bislang nur Rehlinger und Toscani bekundet. Bei der fiktiven Direktwahlfrage liegt Rehlinger (53 Prozent) weiterhin deutlich vor Toscani (25 Prozent). Der Chef der Saar-CDU konnte die Lücke demnach aber um drei Prozentpunkte verkleinern.

Bei der Landtagswahl Ende März 2022 hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Die CDU erreichte 28,5 Prozent, die AfD 5,7 Prozent. Erstmals nach 23 Jahren führen die Sozialdemokraten wieder die Regierung an der Saar, Ministerpräsidentin Rehlinger ist seit dem 25. April 2022 im Amt. Im Landtag stellt die SPD 29 von 51 Abgeordneten. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD 3. (Quelle: dpa)

