Saarland: PKW-Fahrer (73) knallt frontal in Traktor — lebensgefährlich verletzt

LOSHEIM AM SEE. Am 2.12.2025, gegen 18.53 Uhr, ereignete sich in der Hauptdurchgangsstraße von Rimlingen ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 20-jähriger Traktorfahrer scherte von seiner Fahrspur aus, um an mehreren geparkten PKWs vorbeizufahren.

Der entgegenkommende 73-jährige PKW-Fahrer nahm den Überholvorgang nicht wahr, verlangsamte sein Fahrzeug nicht und kollidierte in der Folge frontal und ungebremst mit dem Traktor. Am PKW lösten die Airbags aus und es entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht.

Die Beteiligten stammen beide aus der Gemeinde Losheim am See. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachten angeordnet. Zudem wurde bei dem PKW-Fahrer wegen der nicht vorhandenen Reaktion im vorkollisionären Stadium des Unfall eine Blutprobe angeordnet. Bei der Durchführung der Entnahme konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Der Traktorfahrer war fahrtüchtig. Es wurden entsprechende Verfahren gegen beide Beteiligte eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)