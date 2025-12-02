++ Ein Toter und zwei Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus in Müdem ++

MÜDEM/COCHEM – Beim Brand eines Einfamilienhauses in Müden an der Mosel (Landkreis Cochem-Zell) ist ein Mensch gestorben.

Zwei weitere Personen erlitten Verletzungen, wie die Polizei in Cochem mitteilte. Bei dem späteren Todesopfer seien vor Ort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden, diese seien aber erfolglos geblieben.

Warum das Feuer in dem Gebäude ausbrach, war zunächst nicht klar. Auch der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Im Einsatz waren rund 80 Feuerwehrleute aus der ganzen Umgebung, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.