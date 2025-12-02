Feuer an Rollator – Altenheim evakuiert

Foto: Soeren Stache / dpa / Symbolbild

BLIESKASTEL – Wegen eines brennenden Rollators und starker Rauchentwicklung sind 14 teils bettlägerige Bewohner aus einem Altenheim in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) evakuiert worden.

Neun von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung am Morgen ins Krankenhaus gebracht, wie das saarländische Innenministerium mitteilte.

Die restlichen Bewohner konnten demnach später wieder in das Gebäude zurückkehren.

Innenminister Reinhold Jost (SPD) dankte den Rettungskräften für ihre Arbeit und ihren Einsatz. Es sei eine Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort gewesen. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

