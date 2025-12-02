Feuerwehrehrentag der VG Daun würdigt Engagement der Einsatzkräfte

OBERSTADTFELD/DAUN – Am Samstag, dem 22. November 2025, fand erstmals der Feuerwehrehrentag der Verbandsgemeinde Daun im Gemeindehaus in Oberstadtfeld statt.

Über 60 Feuerwehrkräfte wurden im Rahmen der Veranstaltung für ihr langjähriges Engagement geehrt.

In feierlicher Atmosphäre eröffnete Wehrleiter Thomas Simonis die Veranstaltung. „Bisher erfolgten Ehrungen traditionell im Rahmen der Wehrführertagung, doch angesichts der Vielzahl an Auszeichnungen war der bisherige Rahmen zu eng. Mit dem neuen Feuerwehrehrentag möchten wir nicht nur langjähriges ehrenamtliches Wirken würdigen, sondern auch Kameradschaft und das Miteinander unter den Einsatzkräften fördern“, betonte Simonis. Grußworte sprachen der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Vulkaneifel, Udo Cornesse, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun, Thomas Scheppe, sowie die Landrätin des Vulkaneifelkreises, Julia Gieseking.

Im Mittelpunkt des Ehrentages standen die Auszeichnungen für langjährige Verdienste im Feuerwehrwesen. So erhielten 22 Feuerwehrkräfte das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst und 12 Personen das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre. Bürgermeister Thomas Scheppe überreichte die Auszeichnungen zusammen mit der Wehrleitung und bedankte sich für das über viele Jahre geleistete Engagement.

Darüber hinaus wurden 13 Feuerwehrkameraden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktiven Dienst sowie acht weitere Kameraden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Eichenlaub für 45 Jahre Dienstzeit ausgezeichnet. Die Ehrungen nahmen Landrätin Julia Gieseking gemeinsam mit Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Markus Keppler vor.

Das Silberne Feuerwehrehrenzeichen am Bande für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen erhielten insgesamt drei Personen. Diese Auszeichnung, die von Bürgermeister Thomas Scheppe überreicht wurde, würdigte insbesondere ihr herausragendes Engagement im Bereich der Ausbildung von Feuerwehrkräften. Landrätin Julia Gieseking, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Markus Keppler, Bürgermeister Thomas Scheppe und die Wehrleitung brachten ihre hohe Wertschätzung für das langjährige Engagement und die besonderen Verdienste der Geehrten zum Ausdruck und gratulierten herzlich.

Ein weiteres Highlight bildeten die Auszeichnungen des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV), von denen die Wehrleitung im Vorfeld nichts wusste – und das aus gutem Grund: Der stellvertretende Wehrleiter Martin Zinic wurde mit der Ehrennadel des KFV Vulkaneifel in Bronze geehrt. Seine beiden Kollegen, die stellvertretenden Wehrleiter Frank Stolz und Martin Saxler, erhielten die Ehrennadel in Silber. Wehrleiter Thomas Simonis wurde zudem mit der Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverbandes, geehrt. Die Ehrungen würdigen u. a. ihr langjähriges und herausragendes Engagement sowie die Übernahme verantwortungsvoller Funktionen.

Diese Wertschätzung spiegelte sich auch in den Worten von Bürgermeister Thomas Scheppe wider, der in seinem Grußwort die Bedeutung der Feuerwehren hervorhob: „Die Feuerwehr ist weit mehr als ein Hobby oder Ehrenamt. Sie ist immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird – bei Bränden, Unfällen oder Unwettern, aber auch im Leben unserer Ortsgemeinden, die sie durch Feste und Brauchtumspflege bereichert. Zahlreiche Stunden fließen in Ausbildung, Übungen und Wartung. Daher herzlichen Dank für Ihr Engagement, Ihre Zeit und Ihre Verdienste. Herzlichen Glückwunsch zu den heutigen Ehrungen.“

Im Anschluss bot ein gemeinsamer Imbiss Raum für Austausch und persönliche Gespräche. Ein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Oberstadtfeld für die Bewirtung.