Brachialer Einbruch: Diebe gelangen mit Kanaldeckel in Juweliergeschäft

Foto: dpa / Symbolbild

BINGEN – Bei einem brachialen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bingen haben die Diebe hochwertigen Schmuck erbeutet – und hohen Sachschaden verursacht.

Die Täter brachen in der Nacht auf Dienstag eine Tür des Geschäfts mit einem Kanaldeckel auf, wie die Polizei in Bad Kreuznach berichtete.

In dem Laden in der Fußgängerzone seien dann mehrere Schmuckvitrinen zerstört worden.

Der Sachschaden sei hoch. Genau beziffern lässt er sich den Angaben zufolge noch nicht. Die Diebe flüchteten schließlich mit einem Auto, von ihnen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.

