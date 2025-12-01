Dreister Diebstahl in der Vulkaneifel: Acht Kompletträder mit Felgen von Grundstück geklaut

ÜXHEIM, OT AHÜTTE. In Ahütte wurden in der Nacht vom 27.11.2025 bis zum Morgen des 28.11.2025 durch bislang unbekannte Täter acht Kompletträder mit Felgen vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Nach Kenntnisnahme erster Hinweise dürften die Täter mit einem weißen Transporter mit Kölner Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)