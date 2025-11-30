Autofahrer macht Pause zum Ausnüchtern auf Grünstreifen — Streife entdeckt Schlafenden

Erst Kneipe, dann Landstraße: Ein 60-Jähriger hält sein Auto an, als er bemerkt, dass er zu betrunken ist - und schläft ein. Das bleibt von der Polizei nicht unbemerkt.

0
Foto: pixabay/Symbolbild

DANNSTADT-SCHAUERNHEIM. Mit einem nächtlichen Päuschen auf einem Grünstreifen hat ein Autofahrer die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten fanden den 60-Jährigen schlafend in seinem Auto an einer Landstraße in der Nähe von Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) vor – mit Hinweisen auf Alkoholkonsum, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann räumte dies auch freimütig ein: Er sei in einer Kneipe gewesen und habe auf der Rückfahrt gemerkt, dass er zu viel getrunken habe. Daher habe er auf dem Grünstreifen eine Pause zum Ausnüchtern eingelegt. Die Polizisten nahmen den Mann in der Nacht auf Samstag mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren ein. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelRLP: Bei Nacht mit Baum kollidiert — 55-Jähriger stirbt am Unfallort
Nächster ArtikelBrand und Unfall legen Bahnverkehr lahm

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.