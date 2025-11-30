Luxemburg: Fußgänger schwer verletzt, Einbrüche, zahlreiche Ruhestörungen

LUXEMBURG. Für die zurückliegenden Tage meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen schwer verletzten Fußgänger, mehr als 30 Ruhestörungen sowie mehrere Einbrüche im Großherzogtum.

Mehr als 30 Mal wurde die Polizei am Wochenende im ganzen Land aufgrund verschiedener Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bereits beim Eintreffen der Beamten beruhigt, oder es konnte keine Lärmbelästigung mehr festgestellt werden. In einzelnen Fällen konnte die Situation vor Ort geklärt werden.

Am Abend des 29.11.2025, gegen 18.30 Uhr, wurden Polizeibeamte auf eine Person aufmerksam, welche sich auffällig auf dem städtischen Weihnachtsmarkt benahm. Bei der Kontrolle wurde die Person zunehmend aufbrausend und ausfallend. Da die Person sich unkooperativ verhielt und durch ihren stark alkoholisierten Zustand eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, wurde entschieden diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest unterzubringen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 29.11. in ein Einfamilienhaus in Frisingen, bei dem ersten Informationen nach bislang unbekannte Täter sich Zugang über die Terrassentür verschafften. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst wodurch die Täter kurz danach flüchteten.

Ein weiterer Einbruch wurde am frühen Morgen des 30.11. in ein Einfamilienhaus in Clerf gemeldet. Ersten Informationen zufolge gelangte ein bis dato unbekannter Täter durch ein Garagenfenster ins Innere, wurde dabei allerdings von einem Bewohner überrascht und flüchtete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ebenfalls am frühen Morgen des 30.11. wurde der Polizei ein Fahrer gemeldet, welcher auf dem Parking der Luxexpo zwei parkende Autos gestreift hatte. Vor Ort wurde die Person kontrolliert, der Alkoholtest verlief positiv. Die Person wurde protokolliert.

Am Freitagabend, 28.11., kam es gegen 20.30 Uhr im Val de Hamm in Luxemburg-Stadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ersten Informationen zufolge kam es im Val de Hamm in Richtung Pulvermühle nahe der Zugschienen zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Fußgänger.

Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Unfall verfügen, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)