Luxemburg: Waffenfund bei Vermisstensuche in Keispelt – SEK-Einsatz

KEISPELT/LUXEMBURG – Polizeibeamte der Police Grand-Ducale wurden am späten Mittwochnachmittag wegen einer vermissten Person in die „rue de Meispelt“ in Keispelt (Kanton Capellen) alarmiert.

Waffen- und Munitionsfund führt zu Spezialeinsatz

Im Zuge der Überprüfung fanden die Beamten in dem Einfamilienhaus mehrere Waffen und Munitionen vor. Daraufhin wurde umgehend Sicherheitszone eingerichtet und die Spezialeinheit der Polizei hinzugezogen.

Aus Vorsichtsgründen wurden zudem mehrere Nachbarhäuser evakuiert. Die evakuierten Anwohner konnten gegen 21:30 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren, da die vermisste Person schlussendlich vor Ort angetroffen werden konnte.

Die Polizei betont, dass aktuell nicht von einem Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung ausgegangen wird. Die Sicherheitszone bleibt jedoch so lange bestehen, bis alle verdächtigen Gegenstände vollständig und sichergestellt sind.