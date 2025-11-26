++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Diesel-Spritpreis fällt um fast 4 Cent ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Donnerstag, 27.11.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 27.11.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Preis für Diesel-Kraftstoff um fast vier Cent gesenkt!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 3,9 Cent im Preis gesenkt, und kostet am Donnerstag dann 1,457 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,474 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag weiter 1,606 Euro kostet.