Razzia in mehreren Objekten: Geschäftsführerin soll sechsstellige Summe veruntreut haben

0
Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

KOBLENZ – Eine 46-jährige Geschäftsführerin soll mehrere hunderttausend Euro Arbeitsentgelt veruntreut haben. Allein im Jahr 2024 soll sie Sozialversicherungsbeiträge von mehr als 670.000 Euro hinterzogen haben, teilte das Hauptzollamt Koblenz mit.

Am Mittwochmorgen seien daher zahlreiche Objekte in Langenlonsheim, Gensingen, Bingen, Gau-Bickelheim und Wörrstadt durchsucht worden. Insgesamt seien fast 200 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll an den Durchsuchungen beteiligt gewesen. 

Die Polizeidirektion Bad Kreuznach führe im Zusammenhang mit der Veruntreuung mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie der Urkundenfälschung.

Es werde gegen 39 Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten ermittelt, die sich unter Zuhilfenahme von gefälschten Ausweisdokumenten illegal in Deutschland aufgehalten haben sollen. Die Polizei habe bei den Durchsuchungen umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Vorheriger ArtikelCrash auf B 327 im Hunsrück: Pkw überschlägt sich – Fahrerin rettet sich aus Wrack
Nächster ArtikelVerband: Risiko für Gerichtsvollzieher wird immer größer

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.