Crash auf B 327 im Hunsrück: Pkw überschlägt sich – Fahrerin rettet sich aus Wrack

Foto: Stefan Puchner / dpa / Symbolbild

MORBACH – Am Montag, dem 24.11.2025, kam es gegen 19:15 Uhr auf der B327 zwischen den Abfahrten Odert und Rorodt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die Fahrerin des verunfallten Pkw verlor in einem Kurvenausgang infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr in den rechten Straßengraben, in dem sich der Pkw überschlug.

Anschließend kam der Pkw auf dem Dach liegend mittig auf der Fahrbahn der B327 zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien und erlitt infolge des Verkehrsunfalls leichte Verletzungen.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Pkw musste die B327 in Höhe der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Morbach wurde während des Einsatzes durch die  und die Straßenmeisterei Thalfang unterstützt.

