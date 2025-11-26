Verkehrsunfall auf L 320: Internistischer Notfall führt zu zahlreichen Kollisionen

ST. WENDEL/HERRENWALD – Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Straße „Herrenwald“ (L 320), aus Richtung B 41 kommend, ein Verkehrsunfall mit einem Pkw, dessen Ursache ein internistischer Notfall des Fahrers war.

Kollision mit Leitpfosten, Baum, Telefonmast und Pkw

Ein 66-jähriger Mann aus Oberthal geriet infolge des Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Distanz von circa 400 Metern durch das Bankett. Dabei kollidierte er mit mehreren Leitpfosten, einem Baum, einem Telefonmast und einem Verkehrszeichen.

Die unkontrollierte Fahrt endete erst, als der Toyota Yaris mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Der Fahrer wurde zur weiteren Abklärung vorsorglich in das Krankenhaus St. Wendel gebracht. Aufgrund der Beschädigung musste die Feuerwehr anrücken, um den auf die Fahrbahn zu stürzen drohenden Telefonmast zu sichern. Abschleppdienst und Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort.