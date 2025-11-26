Region: Falscher Alarm oder echte Gefahr? Polizeieinsatz nach Hinweis auf unerlaubte Waffen

Falscher Alarm oder echte Gefahr? In Idar-Oberstein durchsucht die Polizei mehrere Wohnungen und findet nicht nur täuschend echt aussehende Waffen.

IDAR-OBERSTEIN. Ein Hinweis auf einen möglicherweise unberechtigten Waffenbesitz mehrerer Menschen hat in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) zu einer Polizeiaktion geführt. Die Beamten durchsuchten vier Anwesen beziehungsweise Wohnungen.

Dabei stellten sie am Dienstag fest, dass die fünf gefundenen Waffen nicht echt waren. Diese sogenannten Anscheinswaffen erfordern keine Erlaubnis, dürfen aber nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. Die Polizei stellte sie sicher. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen und scharfe Munition. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: dpa)

