++ Wolken, Regen, Glätte: Wetter in der Region bleibt ungemütlich und grau ++

Wolken, Regen und Glätte bestimmen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Schnee in höheren Lagen und Glätte in den Nächten.

OFFENBACH. Wolken, Regen und Glätte: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt ungemütlich. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad.

Bei bedecktem Himmel kann es dabei zeitweise regnen, nur in höchsten Lagen ist mit Schnee zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch ist in höheren Lagen weiterhin mit Schnee zu rechnen, dabei könnte es auch glatt werden. Der Mittwoch startet erneut stark bewölkt. Vereinzelt könne es noch zu Regen, Schneeregen oder in höheren Lagen zu Schnee kommen. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag aber nach. Die Temperaturen erreichen 2 bis 6 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist bei Werten zwischen 0 und -3 Grad verbreitet mit Glätte zu rechnen. Dabei kann es auch neblig werden. Am Donnerstag soll es bedeckt bleiben, insgesamt bleibt es jedoch weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad. (Quelle: dpa)