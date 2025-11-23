Dreierpack von Skyttä: Rote Teufel schlagen Kiel deutlich

KAISERSLAUTERN – Dank eines herausragenden Naatan Skyttä hat sich der 1. FC Kaiserslautern wieder an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga herangekämpft.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht bezwang nach zuletzt drei sieglosen Spielen Holstein Kiel mit 4:1 (4:1). Dem Finnen Skyttä gelang dabei in der ersten Halbzeit ein Dreierpack (7., 11. und 45.+ 6 Minute).

Der Bundesliga-Absteiger aus Kiel hatte zwischendurch per Foulelfmeter durch Alexander Bernhardsson (28.) auf 1:2 verkürzt, zeigte sich aber in der Defensive zu unentschlossen. Der 20 Jahre alten Mika Haas (38.) erzielte vor 45.517 Zuschauern sein erstes Profitor für den FCK (38.).

Inmitten des stillen Fritz-Walter-Stadions – die Fans schwiegen wie in anderen Arenen aus Protest gegen die von der Politik geplanten Sicherheitsmaßnahmen – hatte Skyttä für einen Blitzstart der Lauterer gesorgt. Es waren die Saisontore Nummer fünf, sechs und sieben des 23-Jährigen. Vor allem Kapitän Marlon Ritter trieb den FCK immer wieder nach vorn.

Debüt eines 16-Jährigen

Die Kieler, die ohne ihren am Fuß verletzten Spielführer Steven Skrzybski antraten, hätten unmittelbar nach der Pause das 2:4 machen müssen. Marcus Müller hatte schon Torwart Julian Krahl umkurvt, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Zu allem Übel für die Gäste sah David Sec kurz danach die Gelb-Rote Karte (50.). Kurz vor Schluss gab der 16 Jahre alte Dion Hofmeister sein Zweitliga-Debüt beim FCK – als jüngster Profi der Clubhistorie.