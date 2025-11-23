Geisterfahrer auf der B50 – Frontalzusammenstoß durch Ausweichen vermieden

Schild "Stop Falsch" gegen Falschfahrer auf der Autobahn
Foto: dpa/Symbolbild

SIMMERN. Am gestrigen Samstag kam es gegen 20.00 Uhr zur Falschfahrt eines PKWs auf der B50 bei Simmern. Der bisher unbekannte PKW befuhr die Richtungsfahrbahn in Richtung Rheinböllen in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Ein ordnungsgemäß fahrender PKW konnte durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Es dürften weitere Fahrzeuge gefährdet worden sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug machen können – wobei auch Dashcam-Aufnahmen, auf denen das Kennzeichen nicht erkennbar ist, ermittlungsdienlich sind – werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden (Telefon: 06761/9210). (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

