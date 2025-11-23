Tag der offenen Tür am Gymnasium Konz – Rätsel, Lieder, Experimente, Sport

0
Foto: S. Steinbach/Gymnasium Konz

KONZ. Am 22.11.2025 präsentierte sich das Gymnasium Konz beim diesjährigen Tag der offenen Tür einer Vielzahl von Gästen. Die Schülerinnen und Schüler der umliegenden Grundschulen besuchten mit ihren Eltern das Gymnasium und konnten so einen Eindruck der vielfältigen Möglichkeiten erhalten, die eine weiterführende Schule bietet.

Es wurden Rätsel gelöst, Lieder gesungen, Experimente durchgeführt, sportliche Leistungen bestaunt und die Schule durch Führungen der Paten-AG erkundet – ein rundum gelungener Tag. Die Schulgemeinschaft dankt allen an der Organisation und Durchführung Beteiligten und freut sich auf die neuen Schülerinnen und Schüler im nächsten Schuljahr. (S. Steinbach/Gymnasium Konz)

