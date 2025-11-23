Wetter in der Region: Frost und Schnee – Glättegefahr zum Wochenstart

Schnee am Sonntag, Regen am Montag – der Winter bleibt hartnäckig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wo Glatteisgefahr droht und wie der Wetterdienst die kommende Woche einschätzt.

OFFENBACH. Frost, Schnee und Glätte: Winterliches Wetter bestimmt die kommende Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Sonntag soll es zunächst niederschlagsfrei bleiben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Ab dem Nachmittag beginnt es von Westen kommend zu schneien. Später könnte der Schnee in Regen übergehen. Bei Temperaturen zwischen 3 und minus 1 Grad bestehe Glatteisgefahr.

In der Nacht zum Montag bestehe weiterhin verbreitet Glättegefahr. Es sei mit Regen oder gefrierenden Schneeregen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und minus 3 Grad. Am Montag soll es stark bewölkt bis bedeckt bleiben. Im Tagesverlauf kommt es zu Schauern, in Hochlagen zu Schnee oder Schneeregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad.

Bei 0 bis 4 Grad und Schneeregen oder schauerartigem Regen könnte es auch in der Nacht auf Dienstag glatt werden. Am Dienstag sei bei bedecktem Himmel mit Regen- oder Graupelschauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 7 Grad. (Quelle: dpa)