Streit eskaliert: 21-Jähriger bremst Autofahrer aus – und zückt eine Pistole!

LUDWIGSHAFEN – Nach Streitigkeiten zwischen zwei Autofahrern im Straßenverkehr hat ein 21-Jähriger in Ludwigshafen seinen Kontrahenten und dessen Beifahrer mit einer Gaspistole bedroht.

Wie die Polizei zu dem Vorfall am Freitag mitteilte, hatte der junge Mann den Wagen des 43-Jährigen zunächst ausgebremst und war dann an das Fahrzeug herangetreten. Dabei habe er einen «pistolenähnlichen Gegenstand» in der Hand gehalten.

Anschließend fuhr der Tatverdächtige mit seinem Wagen davon, konnte aber laut Polizei kurz darauf ermittelt werden. Der Mann habe den Beamten die Gaspistole ausgehändigt, ihn erwarte eine Anzeige wegen Bedrohung.