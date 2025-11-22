Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt: Großer Zuspruch durch Passanten und Anwohner

WITTLICH. Am 21.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich zwischen 19.30 und 20.30 Uhr Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt durch. Ein Hauptaugenmerk wurde hier auf den Marktplatz und den Pariser Platz gelegt.

Entsprechende Verwarnungen nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs bei Verstößen gegen die Beschilderung wurden ausgesprochen. Die Kontrolltätigkeit fand großen Zuspruch durch Passanten und Anwohner. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

