SPD stellt Landesliste für Landtagswahl auf – fast 50 Prozent Frauen

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer will seine SPD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Parteichefin Bätzing-Lichtenthäler soll auf Platz zwei folgen. Jetzt wird gewählt.

MAINZ. Genau vier Monate vor der Landtagswahl stellt die rheinland-pfälzische SPD ihre Landesliste auf. Ministerpräsident Alexander Schweitzer kandidiert auf Platz eins, gefolgt von Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. 289 Delegierte stimmen heute in Mainz über die 52 Kandidaten ab. Auch die B-Kandidaten stehen zur Wahl.

Von den 52 Kandidaten sind 24 Frauen, also fast die Hälfte. Auf Platz drei will Landtagspräsident Hendrik Hering gewählt werden, gefolgt von Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen. Bildungsminister Sven Teuber ist für den siebten Platz vorgesehen, Innenminister Michael Ebling für den neunten und Gesundheitsminister Clemens Hoch für den elften. Generalsekretär Gregory Scholz kandidiert für den 13. Platz.

Bätzing-Lichtenthäler eröffnet die Landesvertreterversammlung mit einer Rede (10.00 Uhr). Anschließend ist eine Rede Schweitzers und seine Wahl geplant. Danach werden die anderen Kandidaten gewählt. (Quelle: dpa)