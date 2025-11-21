Stadtbibliothek Konz zieht 2026 um: Modernes, gut erreichbares Interimsquartier

KONZ. Die Stadtbibliothek Konz steht vor einer spannenden Übergangsphase. Damit das Gebäude, in dem die Bibliothek zurzeit untergebracht ist, umfassend saniert werden kann, zieht sie im Januar vorübergehend um. Ab Februar 2026 finden Sie die Stadtbibliothek dann in Verwaltungsgebäude II, Am Markt 11, in der ersten Etage.

Im Moment werden diese Räumlichkeiten, in denen bis zum Sommer das Bauamt der Verbandsgemeinde untergebracht war, für die Stadtbibliothek umgestaltet. Ab Februar erwartet die Besucherinnen und Besucher dort dann ein modernes, gut erreichbares Interimsquartier mit dem gewohnten Serviceangebot, bis die frisch renovierten Räume am ursprünglichen Standort in der Konstantinstraße 50 wieder bezogen werden können.

Damit der Umzug möglichst reibungslos verläuft, freut sich das Team der Stadtbibliothek über die Mithilfe der Nutzerinnen und Nutzer. Und das geht ganz einfach, indem man Bücher und andere Medien ausleiht!

Ab dem 1. Dezember 2025 können alle Nutzerinnen und Nutzer so viele Medien ausleihen, wie sie möchten und das länger als bisher. Die Leihfrist wird von 4 auf 12 Wochen verlängert. So können Sie in Ruhe schmökern, während der Umzug vorbereitet und durchgeführt wird. Die Rückgabe ist dann frühestens ab dem 24. Februar 2026 möglich – am Übergangsstandort in Verwaltungsgebäude II.

Von der verlängerten Leihfrist ausgenommen sind:

Tonies

Gesellschaftsspiele

Medien aus der „Bibliothek der Dinge“

Neuanschaffungen

Die Stadtbibliothek Konz bedankt sich herzlich für Unterstützung und Verständnis der Nutzerinnen und Nutzer während der Renovierungszeit und freut sich, diese demnächst in den Übergangsräumlichkeiten begrüßen zu dürfen.

Wegen des Umzugs ist die Stadtbibliothek vom 19. bis 30. Januar 2026 geschlossen. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)