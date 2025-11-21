++ Update: Amok-Alarm an Mainzer Schule – Polizei gibt Entwarnung ++

Am Willigis-Gymnasium in Mainz wurde am Morgen Amokalarm ausgelöst. Die Polizei ist vor Ort, Hinweise auf eine reale Gefahr gibt es auch nach einer Suche nicht.

0
Foto: Ira Schaible/dpa

MAINZ. Nach einem Amokalarm an einer Mainzer Schule hat die Polizei Entwarnung gegeben. «Einsatzkräfte der Polizei haben das komplette Schulgebäude abgesucht und gesichert», schrieb die Polizei.

«Es gibt aktuell keine Hinweise, dass eine Gefahr bestanden hat.» Auch vor Ort sprach die Polizei von Entwarnung. Alle Schüler und Lehrkräfte werden den Angaben zufolge an Anlaufstellen betreut und sollen nach einer Ansprache in die Klassen zurückkehren.

Der Alarm am Willigis-Gymnasium in der Innenstadt wurde gegen 7.40 Uhr ausgelöst. Das Willigis ist eine traditionsreiche Mainzer Schule nur für Jungen und in Trägerschaft des Bistums Mainz. Neben dem Gymnasium ist dort auch eine Realschule untergebracht. (Quelle: dpa)

